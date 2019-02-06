Dünyaca Ünlü Model Gönlünü Aleyna Tilki'ye Kaptırdı

Güney Afrikalı model Liam Vardar'ın Aleyna Tilki'ye sosyal medyadan yaptığı yorum aşk söylentilerini de beraberinde getirdi.

"KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ"

Genç popçu Aleyna Tilki, Güney Afrikalı model Liam Vandiar'ın radarına girdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına dünyaca ünlü model de yorum yaptı. Vandiar, 'ateş' emojisi bırakarak Tilki'nin sahneyi yakıp geçtiği imasında bulundu. Aleyna, Vandiar'ın bu yorumuna karşılıksız kalmadı. Tilki de Güney Afrikalı modele 'kalp' emojisiyle karşılık verdi. Birbirlerini takibe de alan ikilinin, Tilki'nin yeni şarkısı için geçen yılın son günlerinde ABD'ye gittiği zaman tanıştığı da söylentiler arasında yer aldı.