Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, üstsüz pozuyla mest etti
10 milyon takipçisi olan model Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından Mikonos tatiline dair kareleri yayınladı. Ambrosio'nun üstsüz pozu ise takipçilerinden tam puan aldı.
Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Mikonos tatilinde en özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Ambrosio, tatile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Nicolo Oddi ile çıkmış ve burada paparazzilere yakalanmaktan kurtulamamıştı.
ÜSTSÜZ POZUNU YAYINLADI
38 yaşındaki süper model ve sevgilisine, arkadaşları Ana Beatriz Barros ile eşi Karim El Chiaty de eşlik ederken Ambrosio'nun 10 milyon takipçili hesabı hemen her gün güzel modelin birbirinden cesur pozlarıyla renklendi. Alessandra hesabından yaptığı son paylaşımda başına bir havlu dolamış halde görünürken üstsüz bir şekilde paylaştığı karelerine, "Mikonos'ta yaz, hafta sonu" notunu düştü.
YORUMLAR (6)
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Türk kadınları çok çirkin, bir bunlara bak bir de bizimkilere peh.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hakkaten de üstsüz poz. Üstlüsü nerdeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu dünya sınanma yeri.Sınanmaya devam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne sınanması? Sınanma sadece gariban müslümanlara.Suudi müslumanlara,zengin müslumanlara bu dünya cennet,fakir gariban vs müslumana şükret sınanma.hadi ordan hadi1 2 Yayından Kaldır
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OFFF OFFF TAŞŞ TAŞŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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son derece harikulade ve muhteşem bir kadın tam Türk kızlarına örnek olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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