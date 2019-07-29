Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, üstsüz pozuyla mest etti

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Mikonos tatilinde en özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Ambrosio, tatile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Nicolo Oddi ile çıkmış ve burada paparazzilere yakalanmaktan kurtulamamıştı.

ÜSTSÜZ POZUNU YAYINLADI

38 yaşındaki süper model ve sevgilisine, arkadaşları Ana Beatriz Barros ile eşi Karim El Chiaty de eşlik ederken Ambrosio'nun 10 milyon takipçili hesabı hemen her gün güzel modelin birbirinden cesur pozlarıyla renklendi. Alessandra hesabından yaptığı son paylaşımda başına bir havlu dolamış halde görünürken üstsüz bir şekilde paylaştığı karelerine, "Mikonos'ta yaz, hafta sonu" notunu düştü.