Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bambaşka bir kılığa bürünerek dünyaca ünlü moda markasının bir paylaşımını tiye aldı.

Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti.

VATKALI TASARIMLARI GÜNDEM OLDU

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor. Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

ÜNLÜ OYUNCU SESSİZ KALAMADI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa sessiz kalamayan Nurgün Yeşilçay ise bir kadın arkadaşıyla markanın paylaşımını tiye aldı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın güldüren paylaşımı: