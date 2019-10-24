Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber'dan Türkleri gururlandıran paylaşım!

24.10.2019 12:11

Genç yıldız Justin Bieber, dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği belgesellerle adından sıkça söz ettiren Bursalı Belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal'ın çektiği çita fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Bir anda takipçi sayısı artan Doğansoysal'a sosyal medya hesaplarından da yüzlerce destek geldi.

SOSYAL MEDYA HESABI BIEBER'IN HAYRANLARIYLA DOLDU

Biber'ın paylaşımı Türk hayranlarını mutlu ederken Burak Doğansoysal'ın sosyal medya hesabı da Bieber'in hayranlarıyla doldu.

"SABAH UYANIP TELEFONU ELİME ALDIĞIMDA ŞAŞIRDIM"

Profesyonel fotoğrafçı genç yıldızın çektiği fotoğrafını paylaştığını öğrenince sosyal medya hesabından şu notu düştü: "Çok şaşkınım. Sabah uyanıp telefonu elime aldığımda binlerce (abartmıyorum) mesajla karşılaştım. Başta Türkiye'dekiler olmak üzere "Belieber" arkadaşlarım justin Bieber 'ın fotoğrafımı paylaştığı haberini iletmişler. Ben de çok sevdiğim bu fotoğrafı bir kez daha paylaşıyorum, beğenmeyen kalmasın. Takipçi sayım da hızla artıyor. 100k olunca bir Justin Bieber şarkısı çalıp söylerim artık. Çünkü 'belieber' olmanın yaşı olmaz arkadaşlar."