Zelenskiy, Rusya'dan Esir Listesi Almadıklarını Açıkladı

Zelenskiy, Rusya'dan Esir Listesi Almadıklarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul müzakerelerine dayanan esir takası ile ilgili Rusya'dan henüz listeleri almadıklarını duyurdu. Bu durum, uluslararası müzakerelerin ve diplomasi çabalarının sorgulanmasına yol açabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre takas edilecek esirler listesini Rusya'dan hala almadıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul müzakerelerinde Rusya ile varılan anlaşma kapsamında esir takası ve asker cenazelerinin değişimi konularına değinen Zelenskiy, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Zelenskiy, esir takası ve cenaze değişimi için tüm çabayı gösterdiklerini vurgulayarak, "İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, takas sürecini devam ettirebileceklerine inandıklarını kaydederek "Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD'nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir" dedi.

Zelenskiy, Haziran'daki NATO'nun Lahey zirvesi ve Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesine hazırlık yaptıklarını söyleyerek "Moskova'ya baskıyı artırmalıyız. Yaptırımları güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.