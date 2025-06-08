Zelenskiy: Harkiv'e Rus Hava Saldırısında 1 Ölü, 40 Yaralı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla, Harkiv'de Rus hava saldırısı nedeniyle 40'tan fazla kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunu görmezden gelemeyiz. Buna göz yumamayız. Bu bir oyun değil. Rusya dokunulmazlık hissettiği için her gün insanlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Zelenskiy, saldırıda sivillerin ve hatta çocuklara özel bir tren parkının hedef alındığını belirterek, Rusya'nın Harkiv'e 'terör saldırısı' gerçekleştirdiğini vurguladı.