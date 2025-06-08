Zelenskiy: Harkiv'e Rus Hava Saldırısında 1 Ölü, 40 Yaralı

Zelenskiy: Harkiv'e Rus Hava Saldırısında 1 Ölü, 40 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv'e düzenlenen hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının sivilleri ve çocukları hedef aldığı belirtildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla, Harkiv'de Rus hava saldırısı nedeniyle 40'tan fazla kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunu görmezden gelemeyiz. Buna göz yumamayız. Bu bir oyun değil. Rusya dokunulmazlık hissettiği için her gün insanlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Zelenskiy, saldırıda sivillerin ve hatta çocuklara özel bir tren parkının hedef alındığını belirterek, Rusya'nın Harkiv'e 'terör saldırısı' gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.