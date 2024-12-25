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Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
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Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

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Azerbaycan Havayolları'na ait 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun sis nedeniyle rotasını değiştiren uçağın bir anda alçalmaya başladığı ve çakılarak alev aldığı anlar yer aldı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

72 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağının düşme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgeden servis edilen videolarda uçağın yoğun sis nedeniyle rotasını değiştirdiği ve bir anda alçalmaya başlayarak yere çakıldığı görülüyor.

HAZAR DENİZİ'NDE "SOS" VERDİ

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Geçmiş olsun kardeşlerimize, ölenlere Allah rahmet eylesin ????????

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıJokerAllame:

dünde dustu 22104 kodlu uçak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDüsünür:

Dustumu dusuruldu mu

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