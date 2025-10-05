Vilnius Havalimanı'nde Uçuşlar Yeniden Başladı
Litvanya'daki Vilnius Havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesi nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Yetkililer, ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanı olan Vilnius'ta bu sabah erken saatlerde hava trafiğinin yeniden açıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya