Haberler

Vilnius Havalimanı'nde Uçuşlar Yeniden Başladı

Vilnius Havalimanı'nde Uçuşlar Yeniden Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya'daki Vilnius Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlar, hava trafiğinin yeniden açılmasıyla tekrar başlamıştır.

VILNIUS Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

Litvanya'daki Vilnius Havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesi nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Yetkililer, ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanı olan Vilnius'ta bu sabah erken saatlerde hava trafiğinin yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Maç sonunda büyük isyan
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.