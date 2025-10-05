Vilnius Havalimanı'nde Uçuşlar Yeniden Başladı

VILNIUS Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

Litvanya'daki Vilnius Havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesi nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Yetkililer, ülkenin en büyük ve en yoğun havalimanı olan Vilnius'ta bu sabah erken saatlerde hava trafiğinin yeniden açıldığı kaydedildi.