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Vatikan, Papa 14'üncü Leo'nun ameliyat sonrası iyileşmesinin normal olduğunu bildirdi

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Vatikan, Papa 14'üncü Leo'nun ameliyat sonrası iyileşmesinin normal olduğunu bildirdi
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Vatikan Basın Ofisi, 13 Ekim'de ameliyat olan Papa 14'üncü Leo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın iyileşme sürecinin normal ilerlediği belirtildi.

VATİKAN, ameliyat olan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun iyileşme sürecini normal şekilde geçirdiğini bildirdi.

Vatikan Basın Ofisi, 13 Ekim'de ameliyat olan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçen salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın iyileşme dönemi dolayısıyla hastanede yatmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sonuçları normal çıktı. Göğüs röntgeni, ameliyat edilen akciğerin iyileşme gösterdiğini ortaya koydu. Günlük faaliyetlerini kendi başına yaptı. Fizyoterapi seansında egzersizlerini eksiksiz gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası iyileşme süreci normal şekilde ilerliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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