Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Görüştü

Ürdün Kralı Abdullah'ın Mısır'a giderek Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğü ve Gazzelilerin Ürdün ya da Mısır'a zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını vurguladıkları açıklandı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın bugün kısa bir süreliğine Mısır'a giderek Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğü açıklandı. İki liderin, Gazzelilerin Ürdün ya da Mısır'a zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettikleri vurgulandı.

Ürdün Krallığına ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Majesteleri Kral Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Perşembe günü Ürdün ve Mısır'ın Gazze'de kuşatma, aç bırakma ya da insanları yerlerinden etme gibi toplu cezalandırma politikalarını reddetme konusundaki ortak tutumunu bir kez daha teyit ettiler" denildi. İki lider, Gazzelilerin Ürdün ya da Mısır'a zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettikleri ifade edildi.

Kral Abdullah ile Devlet Başkanı Sisi'nin, savaşın durmaması ve genişlemesi halinde tüm bölgeyi bir felakete sürükleme tehlikesi konusunda uyardığı ifade edildi. Açıklamada "Görüşmelerde ayrıca iki ülkenin Filistin davasına yönelik kararlı tutumları ve Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüm temelinde meşru haklarına kavuşması ihtiyacı da ele alındı" denildi.