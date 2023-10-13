Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek işgal altındaki Gazze'de tıbbi yardım için insani koridorların açılması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah ayrıca mülteci krizinin önlenmesi ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi için uluslararası çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşerek Gazze'ye yardım koridorları açılması çağrısı yaptı

Şara Zehra ÖZBEY, –Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek işgal altındaki Gazze'de tıbbi yardım için insani koridorların açılması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün ikili görüşerek işgal altında Gazze'ye tıbbi ve yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi için insani yardım koridorlarının açılması, sivillerin korunması ve Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

MÜLTECİ KRİZİ ARTMADAN ÖNLENMELİ

Kral Abdullah, Filistinlileri tüm Filistin topraklarından zorla göç ettirmeye veya ülke içinde yerlerinden edilmelerine neden olmaya yönelik her türlü girişim konusunda uyarıda bulunarak krizin komşu ülkelere sıçramasının ve mülteci sorununun şiddetlenmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Gazze'de gerçekleşen yardımlara müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerken bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve durumun daha da kötüleşerek Batı Şeria'ya sıçramasının önlenmesi için uluslararası çabaların arttırılmasının önemine dikkat çekti. İki devletli çözüm önerisinde bulunarak bölgede savaşı önleyecek bir siyasi ufuk yaratılması ihtiyacını yineledi.

Kraliyet ofisinden yapılan açıklamada "Kral, Kudüs'teki İslami ve Hıristiyan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun korunması gerektiğini vurgulayarak Haşimi Vesayeti altındaki bu kutsal mekanların korunması için sürdürülen çabalara dikkat çekti" denildi.