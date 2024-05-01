Ünlü yazar Paul Auster hayatını kaybetti

Aralarında New York Üçlemesi'nin de bulunduğu 34 kitabın yazarı Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti.

Auster, 1980'ler ve 90'larda kült statüsü kazanmış ve Avrupa'da da özellikle başarılı olmuştu.

Arkadaşı ve yazar dostu Jacki Lyden, yazarın Salı günü Brooklyn'deki evinde akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Auster'a konulan kanser teşhisi ilk olarak geçen yıl eşi ve yazar Siri Hustvedt tarafından duyurulmuştu.

Polonyalı Yahudi göçmen bir ailenin çocuğu olan Auster, New Jersey'deki Newark kentinde büyüdü ve daha sonra Columbia Üniversitesi'ne gitmek üzere New York'a taşındı.

Mezun olduktan sonra dört yılını Fransa'da geçirdi ve burada yazı tarzını geliştirdi.

Babasının ani ölümünün ardından Auster 1982 yılında baba-oğul ilişkileri üzerine The Invention of Solitude'u (Yalnızlığın Keşfi) yazdı ve bu kitaplarında sürekli tekrarlanan bir tema oldu.

Ancak asıl çıkışını, dedektiflik türüne felsefi bir yorum getiren ve Mavi, Kahverengi, Siyah ve Beyaz adlı karanlık bir özel dedektif dörtlüsünü merkeze alan New York Üçlemesi ile yaptı.

Sonraki romanları arasında Timbuktu, Ay Sarayı, Şans Müziği ve Leviathan yer aldı.

Keskin diyaloglarıyla övgü toplayan Auster'ın kitapları 40'tan fazla dile çevrildi.

Ayrıca, 1995 yılında en iyi ilk senaryo dalında Independent Spirit ödülünü kazandığı Wayne Wang'ın yönettiği Smoke filminin senaryosunu yazarak sinemaya da adım attı.

Auster 2017'de, sıradan bir insan olan Archie Ferguson'un hayatı üzerinden ABD toplumunu anlatan 866 sayfalık 4321 adlı romanını yayımladı.

Yazarın bu kitabı başyapıtı olarak gördüğü söyleniyor ancak kitap hakkında eleştiriler oldukça karışıktı.

Auster geçen yıl fotoğrafçı damadı Spencer Ostrander ile birlikte Amerika'daki silah şiddetine odaklanan Bloodbath Nation'ı yayımladı.

Geçtiğimiz yıllarda Auster'in kendi hayatı da trajediyle sarsıldı. 10 aylık torunu Ruby eroin aldıktan sonra öldü ve çocuğun babası olan oğlu Daniel 10 ay sonra aşırı dozdan hayatını kaybetti.

Daniel ölümünden önce ihmal sonucu cinayetten suçlu bulunmuştu. Auster onların ölümleri hakkında hiçbir zaman kamuoyunda konuşmadı.