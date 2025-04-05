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Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor

Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
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"Narcos: Mexico" dizisiyle tanınan oyuncu Manuel Masalva, Filipinler tatilinde kaptığı bir virüs nedeniyle ciddi bir enfeksiyon geçirdi. Durumu ağırlaşan Masalva, tedavi için Dubai'de yoğun bakıma alındı. Komada olan oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

" Narcos : Mexico" dizisiyle tanınan oyuncu Manuel Masalva'dan üzücü haber geldi. Tatil için gittiği Filipinler'de kaptığı agresif bir virüs nedeniyle enfeksiyon kapan 43 yaşındaki oyuncu, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Masalva'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, yakın arkadaşı Mario Moran sosyal medya üzerinden duyurdu. İspanyolca yaptığı paylaşımda Moran, "Kardeşim evinden uzakta hayatta kalmak için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor

Virüsün detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Moran Masalva'nın tatildeyken bilinmeyen bir virüse yakalandığını ve bunun ciddi bir enfeksiyona dönüştüğünü belirtti. Şu an komada olduğu bildirilen oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor. Los Angeles Times'ın haberine göre oyuncu bir süredir Dubai'de bulunan bir hastanede yaşam savaşı veriyor.

Ancak genç oyuncunun ne tür bir virüsle temas ettiğini açıklamadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kg para vermedik 1 eksik

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