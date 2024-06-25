Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Genelkurmay Başkanı Hakkında Tutuklama Emri Çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Eski Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Gerasimov'un, Ukrayna savaşı sırasında savaş suçları işlediklerinden ve insanlığa karşı suç işlediklerinden şüpheleniliyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan mahkemeden yapılan açıklamada, Şoygu ve Gerasimov'un, Ekim 2022-Mart 2023 arası sivil hedeflere yönelik saldırılarda cezai sorumlulukları olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğu belirtildi.

Şoygu ve Gerasimov, sivillere yönelik saldırıların emrini vermekle ya da komutaları altındaki güçleri kontrol edememekle suçlanıyor.

Rusya: Kararın hiçbir anlamı yok

Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan son açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal hiçbir anlamı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin kararının, "Rusya'ya karşı açılan hibrit savaşın" parçası olduğu vurgulandı.

Zelensky: Rusya'nın adaletle yüzleşmesi kaçınılmaz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ise "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı, Rusya'nın adaletle yüzleşmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Mahkeme, Mart 2023'te de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Putin, bu karar nedeniyle geçen yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne taraf ülkelerden Güney Afrika'da yapılan BRICS Zirvesi'ne katılmamıştı.

Roma Statüsü'ne taraf ülkelerin, mahkemenin tutuklama emri çıkardığı ve topraklarına giriş yapan kişileri tutuklamaları gerekiyor.