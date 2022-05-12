Ukraynalı asker Elon Musk'ı yardıma çağırdı: Siz değilse kim?

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, her gün yeni bir dram ortaya çıkıyor. Son olarak Mariupol kentinde görev yapan ve Ukraynalı bir komutan olan Serhiy Volyna, Twitter'daki kişisel hesabından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a yardım çağrısında bulundu.

TWİTTER'DAN SESLENDİ

Volyna, "İnsanlar, sizin insanları imkansızın imkanlı olduğuna inandırmak için başka bir gezegenden geldiğini söylüyor. Gezegenlerimiz birbirleriyle yan yana ve ben hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğu yerdeyim. Lütfen bizim Azovstal'dan ara bulucu bir ülkeye geçmemize yardım edin. Siz değilse kim?" diye yazdı.

LÜTFEN TWEETİ MUSK'A ULAŞTIRIN

Ukraynalı komutan Volyna, Twitter'da "dünyadaki herkese" seslenerek tweetinin Elon Musk'a ulaştırılması için yardım istedi.

Rus güçleri Mariupol'de kontrolü ele geçirirken Kiev, binden fazla askerin, çoğu yaralı olmak üzere Azovstal çelik imalat tesisinde kaldığını söyledi.