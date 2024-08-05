Ukrayna, Rusya'ya saldırı düzenledi: Su-34 savaş uçağı imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 3 Ağustos'ta Rusya topraklarında bulunan Morozovsk hava üssüne düzenlenen saldırıda Su-34 tipi savaş uçağının ve cephane deposunun imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma İstihbaratı, 3 Ağustos'ta Rostov bölgesindeki Morozovsk havaalanına yapılan saldırı sonucunda bir Rus Su-34 avcı bombardıman uçağı ve bir mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi. Bu durum uydu görüntüleriyle de teyit edildi" denildi.

Bakanlık, saldırı sonrası bölgenin uydu görüntülerini de paylaştı.