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Ukrayna Rusya'ya insansız hava uçaklarıyla saldırdı

Ukrayna Rusya'ya insansız hava uçaklarıyla saldırdı
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Rusya'nın Kiev'i balistik füzelerle vurmasının ardından Ukrayna insansız hava uçaklarıyla Rusya'ya saldırı düzenledi.

Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna- Rusya hattında da gerilim yükseliyor. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisi'ne düzenlediği saldırı sonrasında Ukrayna misilleme olarak insansız hava uçaklarıyla Rusya topraklarını hedef aldı.

KÖKDELEN'E İSABET ETTİ

Ukrayna'dan havalanan bir insansız hava aracı kilometrelerce uzaklıktaki Tataristan'ın başkenti Kazan'a vardı. İnsansız hava aracı Kazan'da bir gökdelene isabet etti.

Kazan'a 6 adet insansız hava aracının ulaştığı belirtilirdi. Tataristan Valisi Rustam Minnikhanov, 6 adet insansız hava aracının konutlara isabet ettiğini duyurdu. Saldırının ardından Kazan'daki bütün etkinlikler 2 gün süreyle iptal edildi.

Rusya'nın Kiev'i balistik füzelerle vurduğu saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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