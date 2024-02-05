Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ajan ağını deşifre etti

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ajan ağının deşifre edildiğini duyurdu. SBU, gözaltına alınan kişiler arasında Donetsk bölgesindeki savunma fabrikasının mühendisi ve belediye meclisi yetkilisinin de bulunduğunu açıkladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, "SBU geniş bir FSB ajan ağını etkisiz hale getirdi. Operasyon Odessa, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde faaliyet gösteren 5 Rus ajanının eş zamanlı olarak gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Şüpheliler, cephe hattı bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun personel ve askeri teçhizatının bulunduğu yerlerde keşif yapıyorlardı. Şüpheliler ayrıca Savunma Kuvvetleri'nin mühimmat, yakıt ve yağ depolarını da tespit etmeye çalışmışlardır. Öte yandan, Ukrayna ordusunun ağır silahlarının tamir edildiği sanayi tesislerinin coğrafi konumu ve işleyişiyle de ilgilenmişlerdir" denildi.

"AYRI HAREKET ETTİLER AMA TEK BİR SUBAYA BAĞLIYDILAR"

SBU, eş zamanlı yürütülen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak adına ayrı ayrı hareket ettikleri ancak 'kariyer sahibi' bir FSB subayına bağlı olduklarını belirtti. Açıklamada, "Gizlilik adına Rus ajanlarının üyeleri, birbirlerinden ayrı hareket ettiler, ancak düşman grubunun kariyer sahibi bir FSB subayına karşı sorumluydular. Kimlik bilgileri SBU tarafından zaten bilinmektedir. Dolayısıyla, gözaltına alınanlar arasında Donetsk bölgesi şehir konseylerinden birinin bir departmanının yetkilisi de vardı. Ona ek olarak bölgede iki düşman ajanı daha vardı. Yerel bir kamu hizmeti şirketinin eski başkanı ve bir Kramatorsk sakini. Düşman grubun bir diğer üyesi ise Zaporijya'daki bir savunma işletmesinde mühendisti. Şüpheli, tesisin üretim tesislerindeki askeri teçhizatın onarımı konusunda FSB'ye istihbarat sızdırıyordu" ifadeleri kullanıldı.