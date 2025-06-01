Ukrayna'da Rus Saldırısı: 12 Asker Hayatını Kaybetti, Komutan İstifa Etti

(ANKARA) - Ukrayna ordusu, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırılarının orduya ait bir eğitim sahasını hedef aldığını, saldırı sonucunda en az 12 askerin hayatını kaybettiğini ve 60'tan fazla askerin yaralandığını duyurdu. Bunun sonucunda Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Sirsky'nin istifa ettiği ileri sürüldü.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırılarının, orduya ait bir eğitim sahasını hedef aldığı bildirildi. Askeri eğitim üssünün yerini açıklamazken; saldırı sırasında askerlerin çoğunun sığınaklarda olduğu belirtilen açıklamada, "Bugün, düşman, Ukrayna ordusunun eğitim birimlerinden birinin bulunduğu yere bir füze saldırısı düzenledi. Saat 12.50 itibarıyla 12 kişinin öldüğü ve 60'tan fazla kişinin de yaralandığı bilinmektedir" denildi.

Ukraynalı üst düzey askeri yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ordudan yapılan açıklamada, "Askerlerin ölüm ve yaralanmalarına yetkililerin eylem veya eylemsizliklerinin neden olduğu tespit edilirse, sorumlular kesin olarak hesap verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Sirsky'nin, askeri eğitim tesisine düzenlenen ölümcül saldırıyı gerekçe göstererek istifa ettiği iddia edildi.