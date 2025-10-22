Haberler

Uganda'da Trafik Kazası: 63 Kişi Hayatını Kaybetti
Uganda'nın Kampala-Gulu yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

UGANDA'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda'da başkent Kampala ile Gulu'yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
