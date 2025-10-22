Uganda'da Trafik Kazası: 63 Kişi Hayatını Kaybetti
Uganda'da başkent Kampala ile Gulu'yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya