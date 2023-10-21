Türk Kızılayı, Gazze'deki hastane ve ambulanslara akaryakıt desteği sağlayacak

Türk Kızılayı, Gazze'deki tüm hastane ve ambulansların 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litre akaryakıt desteği sağlayacak. Ayrıca, diğer insani ihtiyaçlar için de destek olunacak.

TÜRK Kızılay, Filistin Kızılayı'na Gazze'deki tüm hastane ve ambulansların 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litre akaryakıt desteği sağlayacak.

Türk Kızılay tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, " Türk Kızılayı, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin iki haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunu yerine getiriyor. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı'nın acil yardım çağrısı ve öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt gereksinimini karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunuyor" denildi. Yapılan açıklamada, yardımın nakdi karşılığı olan 600 bin dolar şeklinde Filistin Kızılayı'na verileceği belirtildi.

'TÜRK KIZILAY GAZZE'DE'

Kızılay tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Türk Kızılayı akaryakıt desteğinin yanında Gazze'ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan üç uçak yardım malzemesinin yani sıra tamamen tibbi malzeme taşıyacak olan 4'üncü uçak için de Kızılay malzeme tedariğini sürdürüyor. Ayrıca Mısır'da bulunan Türk Kızılay ekibi, Mısır Kızılayı ile birlikte gerek yerelden tedarik edilen gerekse Türkiye'den sevk edilmeye devam eden/edecek ayni yardımların koordinasyonu ve Gazze'ye sevki için çalışmalarına devam ediyor" denildi.