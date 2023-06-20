Tunus'ta AB ile düzensiz göç anlaşmasına karşı çağrı

Tunus'ta siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, AB ile ülkenin 'ekonomik ve sosyal durumunu pazarlık konusu edecek düzensiz göçle ilgili bir anlaşma imzalanmaması' çağrısı yaptı. Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere Tunus'ta kamplara yerleştirilmesi ve Avrupa'ya yasa dışı yollarla ulaşan Tunusluların geri gönderilmesi karşılığında 'AB ile Tunus'un zor durumdaki ekonomik ve sosyal yapısını, küçük düşürücü bir finansal yardımla takas eden anlaşma imzalaması' reddedildi.

Tunus'ta çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliği (AB) ile ülkenin "ekonomik ve sosyal durumunu pazarlık konusu edecek düzensiz göçle ilgili bir anlaşma imzalanmaması" çağrısı yaptı.

Aralarında Sosyalist Parti ve Afak Tunus Partisinin de bulunduğu çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve tanınmış kişi, ülkenin AB ile düzensiz göç konusundaki muhtemel anlaşmasına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere Tunus'ta kamplara yerleştirilmesi ve Avrupa'ya yasa dışı yollarla ulaşan Tunusluların geri gönderilmesi karşılığında "AB ile Tunus'un zor durumdaki ekonomik ve sosyal yapısını, küçük düşürücü bir finansal yardımla takas eden anlaşma imzalaması" reddedildi.

Tunus hükümetine seslenilen bildiride, AB tarafıyla yapılan görüşmelerin içeriğinin açıklanması ve imzalanması planlanan anlaşmalar hakkında halkın bilgilendirilmesi talep edildi.

Bildiride, düzensiz göç meselesinin hukuki ve insan hakları çerçevesinde ele alınması gerektiği, "ırkçı nitelikteki güvenlik yaklaşımıyla" bunun üstesinden gelinemeyeceği ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "düzensiz göç" meselesini görüşmek için dün Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir araya gelmişti.

Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzensiz göç sorununu ve ikili işbirliğini ele almıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.