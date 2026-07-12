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Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını açıkladı

Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan sağlık taramasından tam puan aldığını ve bilişsel testte tüm soruları doğru yanıtladığını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve 'tam puan aldığını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünü yeni tamamladığını belirten Trump, "Bunu her altı ayda bir yaparım. Sağlık taraması sırasında beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test daha talep ettim. Bunu yapan tek ABD Başkanıyım. Şu ana kadar üç kez girdiğim bu testten her seferinde tam puan aldım. Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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