Trump'tan, Katar Emiri Al Sani'ye taziye telefonu

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'tan taziye telefonu aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi. Trump'ın görüşmede Al Sani'ye, hayatını kaybeden babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiği belirtildi. Emir Al Sani'nin de Trump'a taziye dilekleri dolayısıyla teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı