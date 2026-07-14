Haberler

Trump'tan, Katar Emiri Al Sani'ye taziye telefonu

Trump'tan, Katar Emiri Al Sani'ye taziye telefonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi arayarak babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'tan taziye telefonu aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi. Trump'ın görüşmede Al Sani'ye, hayatını kaybeden babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiği belirtildi. Emir Al Sani'nin de Trump'a taziye dilekleri dolayısıyla teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Yapılan paylaşım sonrası çılgına dönen El Bilal Toure'den Beşiktaş taraftarına hakaret

Yapılan paylaşıma sinirlenince Beşiktaş taraftarına hakaret etti
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur

Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak

İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler