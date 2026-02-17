Trump, Savannah Guthrie'nin Annesinin Kaçırılması Halinde İdam Cezası Talep Edeceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde, onu kaçıranlar için idam cezası talep edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların ağır federal cezalarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Böyle bir durumda Adalet Bakanlığı'nın davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru" yanıtını verdi.