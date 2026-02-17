Haberler

Trump, Savannah Guthrie'nin Annesinin Kaçırılması Halinde İdam Cezası Talep Edeceğini Açıkladı

Trump, Savannah Guthrie'nin Annesinin Kaçırılması Halinde İdam Cezası Talep Edeceğini Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların ağır federal cezalarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Böyle bir durumda Adalet Bakanlığı'nın davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
