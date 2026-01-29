Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmama isteğimi kabul etti." dedi.

TRUMP'TAN PUTİN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Trump, Putin'le görüşmesinden dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

"PUTİN 1 HAFTA BOYUNCA VURMAYACAK"

Trump, Putin'in Kiev ve çevresini bir hafta boyunca vurmayacağını söyledi. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti." ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Ocak 2026 itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşı, dördüncü yılına girerken her iki tarafın da devasa kayıplar verdiği ve cephe hattının büyük oranda kilitlendiği bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19-20'sini kontrol altında tutmaya devam ederken; özellikle Donetsk, Zaporijya ve Dnipropetrovsk yönlerinde yavaş ama sistematik ilerlemeler kaydetmeye çalışıyor; ancak bu kazanımlar yüksek personel ve ekipman maliyetleriyle gerçekleşiyor.

Ukrayna tarafı ise Batı'dan gelen askeri yardımlarla savunma hattını korumaya, enerji altyapısına yönelik ağır saldırılara karşı direnmeye ve Kursk gibi bölgelerde yaptığı karşı operasyonlarla Rusya'yı stratejik olarak zorlamaya odaklanmış vaziyette.

Uluslararası alanda, Abu Dabi ve Miami gibi merkezlerde yürütülen diplomatik temaslar ve Donald Trump yönetimindeki ABD'nin sunduğu yeni barış planları masada olsa da tarafların toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri konusundaki uzlaşmaz tavırları nedeniyle sahada kalıcı bir ateşkes henüz sağlanabilmiş değil.