Trump, İsrail Meclisi'nde Protesto Edildi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında protesto ile karşılaştı. Protestocular, konuşma sırasında Trump's'ın aleyhine sloganlar atarak dikkat çekti.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli bin 966 esir serbest bırakıldı. Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde konuşma yaptı. Konuşma sırasında Trump'ın aleyhine sloganlar atan iki milletvekili güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
