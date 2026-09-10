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Trump: İran savaşı ara seçimlerin hemen ardından sona erecek

Trump: İran savaşı ara seçimlerin hemen ardından sona erecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesinde partisinin ilk kongresi için Texas'a hareketi sırasında konuştu. Trump, Tahran yönetiminin direncinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Savaş seçimlerin hemen ardından sona erecek ve petrol fiyatları hızla düşüşe geçecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, "Tahran nükleer silah elde etmesine izin verecek zayıf bir yönetimin işbaşına gelmesini hedefliyor. İran ile yeni bir görüşme mümkün olabilir ancak şu aşamada gündemimizde yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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