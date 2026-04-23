Trump: İran anlaşma yapana kadar Hürmüz Boğazı sıkıca kapatılmıştır

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın iç siyasetine ve deniz ablukasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran içinde büyük bir liderlik krizi yaşandığını iddia eden Trump, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Hiçbir şekilde bilemiyorlar! Savaş alanında ağır bir şekilde kaybeden 'Sertlik Yanlıları' ile aslında hiç de ılımlı olmayan ama saygı kazanan 'Ilımlılar' arasındaki iç çekişme çılgın boyutta!" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki giriş çıkışların tamamen kendi denetimlerinde olduğunu ileri süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar burası sıkıca kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.

