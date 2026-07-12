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Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Latin kültürü festivali yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis saldırganların kimliğine henüz ulaşamadı.

KANADA'nın Toronto kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen geleneksel Latin kültürü festivali 'Salsa on St. Clair' yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Toronto polisi, bölgede yoğun önlemlerinin sürdüğünü belirterek, saldırgan ya da saldırganların kimliğiyle ilgili somut bir bilgiye ulaşılamadığını aktardı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Polis teşkilatının saldırının sorumlularını yakalamaya yönelik çalışmalarına tam destek verdiğini kaydeden Carney, "Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle, durumu kritik olan yaralılarla ve bu korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte. Cesaretleri ve hızlı müdahaleleriyle çok daha büyük bir trajediyi önleyen polis memurlarına ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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