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THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Uçuşlarını İptal Etti

THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Uçuşlarını İptal Etti
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Türk Hava Yolları, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti. Yolculara ilave haklar tanındığı açıklandı.

HİNDİSTAN ve Pakistan arasında yaşanan gerilim uçuş güvenliğinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındı. Açıklamada şöyle denildi:

"Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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