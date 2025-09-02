Texas'ta Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. San Antonio'da yaşanan olayda, cansız bedenlerden biri havaalanı yakınlarında bulundu.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan selde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrinde dün gece meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi. San Antonio Polis Şefi William McManus, cansız bedenlerden birinin, San Antonio Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Salado deresinin yaklaşık 100 metre aşağısında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
