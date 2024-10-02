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Tel Aviv'de Bıçaklı Saldırı: 6 Sivil Öldü, 9 Yaralı

Tel Aviv'de Bıçaklı Saldırı: 6 Sivil Öldü, 9 Yaralı
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İsrail polisi, Tel Aviv'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirildi.

İSRAİL polisinden yapılan açıklamada, bıçaklı saldırıda 6 sivilin öldüğü, 9 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İsrail polisi, Tel Aviv'deki bıçaklı saldırıda 6 sivilin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığı duyurdu.

Açıklamada, "Sağlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, iki teröristin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda şu ana kadar 6 sivil öldürüldü, 9 sivil de yaralandı. Hafif raylı ulaşım üzerinde cinayet serisi başlatan ve yaya olarak devam eden iki terörist, Tel Aviv'deki 'Sela' Belediyesi görevlileri ve diğer vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Bu saldırıyla eş zamanlı, İsrail'e Tel Aviv odaklı yoğun roket saldırısı da oldu. Vatandaşlarımızı, İç Cephe Komutanlığı ile İsrail polisinin talimatlarını dinlemeye, korunan barınaklara yakın durmaya ve orada kalmaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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