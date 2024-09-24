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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da Rus Yetkililerle Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da Rus Yetkililerle Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü. Görüşmede, ikili iş birliği ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya temaslarımız kapsamında Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, parlamentolarımız arasındaki iş birliğimizi güçlendirmek hususu başta olmak üzere ikili ve çok-taraflı gündemimizde yer alan tüm konuları etraflıca ele alma imkanı bulduk. İkili iş birliğimizin, iyi komşuluk ilişkileri, karşılık saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde, bölgemizin istikrar ve refahına da katkı sağlayacak çerçevede her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Valentina Matviyenko Numan Kurtulmuş Diplomasi Politika Moskova Dünya Rusya

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