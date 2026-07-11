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İran: Tahran'ın Doğusundaki Patlama Savaştan Kalan Mühimmatın Kontrollü İmhasından Kaynaklandı

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İran devlet medyası, Tahran eyaletinin doğusunda duyulan patlamanın savaştan kalan mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında meydana geldiğini ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

(ANKARA) - İran devlet medyası, Tahran eyaletinin doğusunda bugün duyulan patlamanın, savaştan kalan mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında meydana geldiğini bildirdi.

İran devlet medyasının yerel bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tahran eyaletinin doğusunda bugün duyulan patlama, savaştan kalan mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında meydana geldi. Söz konusu operasyonun vatandaşlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

İran devlet medyası daha önce, Tahran eyaletinin doğusunda bir patlama sesi duyulduğunu, Pakdeşt ve Kıyamdeşt sakinlerinin patlamayı hissettiğini aktarmıştı. Haberde, patlamanın kaynağı ve tam konumunun ilk etapta bilinmediği ifade edilmişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, görüşmeler gerçekleştirmek üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gittiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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