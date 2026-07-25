Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: 19 ölü, 27 yaralı

SURİYE'nin orta kesimlerinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, kaza Şam-Deyrizor kara yolunda meydana geldi. Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta seyreden iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı