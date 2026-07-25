Haberler

Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: 19 ölü, 27 yaralı

Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: 19 ölü, 27 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SURİYE'nin orta kesimlerinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

SURİYE'nin orta kesimlerinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, kaza Şam-Deyrizor kara yolunda meydana geldi. Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta seyreden iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Vasiyeti yerine getirilemiyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"