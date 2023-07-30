"İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin gerçek olduğu iddiası"

İsveç'te bir köydeki mezarlığa "Ölmevalla" ismi verildiğini gösteren görseller sosyal medyada gündem oldu. Görseli görenler gözlerine inanamadı.

İsveç'in Halland bölgesinde bulunan4 bin 500 nüfuslu Kungsbacka'da bir mezarlığın isminin "Ölmevalla" olduğunu gösteren bazı görseller paylaşıldı.

Söz konusu görsel çokça etkileşim alırken, birçok kullanıcı gerçek sanıp paylaştı.

Paylaşıma konu olan görseli tersine arama tekniği ile arattığımızda karşımıza farklı yazılarla paylaşılan görseller çıkıyor. Yani görsel birçok duvar yazısı için geçmiş yıllarda arka plan olarak kullanılmış.

Söz konusu köydeki mezarlığı arattığımızda ise öyle bir tabela ile karşılaşmıyoruz.