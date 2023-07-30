Üye Girişi
Haberler

İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin gerçek olduğu iddiası

Dünya Haberleri

İsveç'te bir köydeki mezarlığa "Ölmevalla" ismi verildiğini gösteren görseller sosyal medyada gündem oldu. Görseli görenler gözlerine inanamadı.

İsveç'in Halland bölgesinde bulunan4 bin 500 nüfuslu Kungsbacka'da bir mezarlığın isminin "Ölmevalla" olduğunu gösteren bazı görseller paylaşıldı.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Söz konusu görsel çokça etkileşim alırken, birçok kullanıcı gerçek sanıp paylaştı.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Paylaşıma konu olan görseli tersine arama tekniği ile arattığımızda karşımıza farklı yazılarla paylaşılan görseller çıkıyor. Yani görsel birçok duvar yazısı için geçmiş yıllarda arka plan olarak kullanılmış.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Söz konusu köydeki mezarlığı arattığımızda ise öyle bir tabela ile karşılaşmıyoruz.

Sosyal Medyada Viral Olan Görsel, Kullanıcıları Yanıltıyor

Doğruluk Kontrolü
"İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin gerçek olduğu iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin verildiğini gösteren görsel, dijital ortamda hazırlanmış. Köyün mezarlığında öyle bir tabela yer almıyor. Görsel, geçmiş yıllarda da farklı duvar yazılarıyla paylaşılmış."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İsveç Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title