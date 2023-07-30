İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin gerçek olduğu iddiası
Dünya Haberleri
İsveç'te bir köydeki mezarlığa "Ölmevalla" ismi verildiğini gösteren görseller sosyal medyada gündem oldu. Görseli görenler gözlerine inanamadı.
İsveç'in Halland bölgesinde bulunan4 bin 500 nüfuslu Kungsbacka'da bir mezarlığın isminin "Ölmevalla" olduğunu gösteren bazı görseller paylaşıldı.
Söz konusu görsel çokça etkileşim alırken, birçok kullanıcı gerçek sanıp paylaştı.
Paylaşıma konu olan görseli tersine arama tekniği ile arattığımızda karşımıza farklı yazılarla paylaşılan görseller çıkıyor. Yani görsel birçok duvar yazısı için geçmiş yıllarda arka plan olarak kullanılmış.
Söz konusu köydeki mezarlığı arattığımızda ise öyle bir tabela ile karşılaşmıyoruz.
"İsveç'te bir mezarlığa verilen "Ölmevalla" isminin verildiğini gösteren görsel, dijital ortamda hazırlanmış. Köyün mezarlığında öyle bir tabela yer almıyor. Görsel, geçmiş yıllarda da farklı duvar yazılarıyla paylaşılmış."