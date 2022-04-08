Tel Aviv'de 2 kişiyi katleden saldırgan İsrail polisiyle girdiği çatışmada öldürüldü

İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet'ten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Tel Aviv'de bir eğlence mekanına saldırı düzenleyerek iki kişinin ölümüne yol açan saldırgan İsrail polisi tarafından öldürüldü. Açıklamada, yakalanması için başlatılan geniş çaplı aramadan saatler sonra izine rastlanan saldırganın, Şin-Bet ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Birliği (Yamam) mensupları ile Tel Aviv'e bağlı Yafa semtinde girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN FİLİSTİNLİ ÇIKTI

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırıyı düzenleyen kişinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden Raad Fethi Hazem (29) adlı bir Filistinli olduğu belirtildi. Tel Aviv'in en işlek caddelerinde Dizengoff'ta akşam saat 21: 00 sularında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlatılmıştı.

SON 2 HAFTADA 4 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Tel Aviv'deki saldırı, İsrail'de son haftalarda düzenlenen dördüncü silahlı saldırı oldu. Ülkenin farklı kentlerinde 22-29 Mart arasında düzenlenen 3 saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.