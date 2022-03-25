Savaşta Rusya'dan ağır kayıp! Rus Korgeneral Ukrayna'da öldürüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü açıklandı.

6 KOMUTAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya