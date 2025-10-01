Haberler

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi
Güncelleme:
Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı Yoroz Limanı açıklarında askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli 300 kilo yüklü insansız bir deniz aracı olduğu tespit edildi.

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

İSTANBUL'DAN SAT PERSONELİ GETİRİLDİ

İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

ASKERİ PERSONEL TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanıldı. Ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı daha sonra uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Ercan cıftcı:

Tersine mühendislik yapılsaydı iyiydi. Demek ki patlama riski varmış. Askerlerin can güvenliği daha önemli tabi ki..

zırzop:

iyi meraklı balıkçıların elinde patlamadı

Yorumcu:

Bombadan dolayi tersine mühendislik yerine dümdüz mühendislik yapmışlar.

