Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Tahran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savaşın gölgesinde İran'da yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin süreç gündeme gelirken, yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi.

İRAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçimine ilişkin sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Muzaferri, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bu konuya ilişkin genel oturum gerçekleştirmediğini ve yeni dini lider için herhangi bir seçim yapılmadığını belirtti.

Kamuoyunda yer alan çeşitli iddia ve tahminlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Muzaferri, söylentilerden kaçınılması çağrısında bulundu. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

88 ÜYE TARAFINDAN SEÇİLECEK

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. İran Anayasası'na göre dini lider, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini lideri seçmenin yanı sıra gerektiğinde görevden alma yetkisi de bulunuyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi ya da görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak ülkenin yeni dini liderini belirliyor.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSEK

Orta Doğu'da savaşın etkileri sürerken İran'da dini liderlik sürecine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yeni liderin seçimine yönelik olası bir toplantının hem İran iç siyaseti hem de bölgesel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.