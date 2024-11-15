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Sara Tropikal Fırtınası Orta Amerika'da Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Olacak

Sara Tropikal Fırtınası Orta Amerika'da Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Olacak
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ULUSAL Kasırga Merkezi, Sara Tropikal Fırtınası'nın Orta Amerika'nın güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açmasının beklendiğini duyurdu. Fırtınanın ilerleyen haftalarda ABD'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

ULUSAL Kasırga Merkezi (NHC), Sara Tropikal Fırtınası'nın, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika'nın güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açmasının beklendiğini açıkladı.

NHC, Tropikal Fırtına Sara'nın Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde yoğun yağışlara neden olduğunu belirtti. Bu hafta sonu itibarıyla sel baskınları ve toprak kaymaları bekleniyor. Yetkililer, tropik fırtınanın ilerleyen haftalarda ABD'ye ulaşabileceğini belirterek, özellikle Florida'da yaşayanların hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Sara Fırtınası, 2024 Atlantik kasırga sezonunun 18'inci adlandırılmış fırtınası.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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