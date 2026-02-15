Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın 2014-2019 yılları arasında popüler bir alışveriş sitesi üzerinden verdiği sipariş kayıtları yayımlandı. Epstein'ın satın aldığı ürünler arasında okul çağındaki genç kızlara yönelik üniformalar, bebekler için uyku tulumu, cinsel performans artırıcı ürünler ve deri kırbaç yer alıyor.
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgeler, Jeffrey Epstein'ın 2014-2019 yılları arasında bir alışveriş sitesinden yaklaşık 1.000'den fazla sipariş verdiğini gösteriyor.
- Epstein'ın sipariş listesinde okul üniforma parçaları, bebek ürünleri, cinsel içerikli aksesuarlar, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi ürünler yer alıyor.
- Uzmanlara göre alışveriş kayıtları tek başına suç kanıtı oluşturmuyor, ancak Epstein hakkındaki soruşturmalarda davranış kalıplarına dair bağlamsal veri sağlıyor.
ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni soruşturma belgeleri, Jeffrey Epstein'ın 2014-2019 yılları arasında popüler bir alışveriş sitesi üzerinden yüzlerce sipariş verdiğini ortaya koydu. Dosyalarda yer alan makbuzlar, söz konusu dönemde yaklaşık 1.000'den fazla alışveriş yapıldığını gösteriyor.
Belgelerde; okul çağındaki genç kızlara yönelik üniforma parçaları, bebek ürünleri, çeşitli kostümler, cinsel içerikli aksesuarlar, cinsel performans artırıcı ürünler, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi dikkat çekici ürünlerin yer aldığı görülüyor. Ayrıca klasik giyim ürünleri ve elektronik ekipmanlar da sipariş listesinde bulunuyor.
ADALET BAKANLIĞI DOSYALARINDA YER ALDI
Uzmanlar, söz konusu alışveriş kayıtlarının tek başına suç kanıtı oluşturmadığını, ancak Epstein hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında davranış kalıplarına dair bağlamsal veri sunduğunu belirtiyor. Belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan geniş kapsamlı dosyaların bir parçası olarak paylaşıldı.