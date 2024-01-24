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Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı Omega gemisinin battığını açıkladı. Olayda 16'sı Türk toplam 21 denizci kurtarıldı.

Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli gemi, Mirabella isimli gemi ile çatışma sonucunda battı. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi.

21 DENİZCİ KURTARILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisininMIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."

Şangay açıklarındaki 2 gemide çatışma! Biri battı, 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

Haberler.com / Barış Polat - Dünya

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