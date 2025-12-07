Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'ın Emevi Meydanı yakınındaki bir parkta yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerine müdahale etti.

SURİYE'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun bölgelerinden olan Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi. Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığı ve olayla ilgili incelemede bulunduğu kaydedildi.

