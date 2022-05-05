'Sahibe' konseptli düğün dünyada olay yarattı! Damada tasma takıp dolaştıran geline tepki var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Sahibe' konseptli düğün dünyada olay yarattı! Damada tasma takıp dolaştıran geline tepki var

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Amerika'da yaşayan Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çiftinin 'Sahibe ve köle' konseptli düğünü dünya genelinde infial yarattı. Damada tasma takıp dolaştıran geline tepki yağdı.

Amerika'nın Tennessee eyaletinde dünyaevine giren Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çiftinin 'Sahibe ve köle' konseptli düğünü dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Trizzy Tra elinde ip, damat Markenzie Alexander de boynundaki tasma ile düğün salonuna girdi.

DAVETLİLER DUMUR OLDU

Damat, köpek gibi hareket sergilerken bu anlara tanık olan davetliler ise hayatlarının en büyük şaşkınlıklarını yaşadı. Davetliler uzun süre neler olduğunu anlamazken, gelin ve damat sahnede garip hareketlerde bulunmaya devam etti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Düğün videosunun sosyal medyada yayılması üzerine büyük infial meydana geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları gelini ırkçılıkla suçlarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da yapılanların ahlaka aykırı olduğunu söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık, Gelinlik, Düğün, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title