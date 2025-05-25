Rusya ve Ukrayna Arasında 3 Günlük Esir Takası Tamamlandı

Rusya ve Ukrayna Arasında 3 Günlük Esir Takası Tamamlandı
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Rusya ve Ukrayna arasında düzenlenen esir takası sonucu 303 Ukraynalı, anlaşmalar çerçevesinde evlerine döndü. İki ülke, bin kişilik esir takası gerçekleştirerek anlaşmalarını tamamladı.

RUSYA ve Ukrayna arasında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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