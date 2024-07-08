Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere füze yağdırdığını, büyük çaplı saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla yaralı olduğunu duyurdu.

UKRAYNA'YA FÜZE YAĞDIRDILAR

Rusya ordusunun Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

SADECE KİEV'DE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az 7 kişinin öldüğünü ifade etti. Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor," açıklamasında bulundu. Başkentte ayrıca en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SON İKİ YILIN EN KÖTÜ SALDIRILARINDAN BİRİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi. Saldırılar sırasında bir çocuk hastanesinin hasar görmesinin ardından açıklama yapan Kliçko,"Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi," dedi.

FARKLI ŞEHİRLER BOMBALANIYOR

Krivyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul ise, Rusya'nın Ukrayna'nın Krivyi Rih kentine yönelik saldırılarında pazartesi günü en az 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığını söyledi. Vilkul, "On kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 31 yaralı hastanede. Tüm acil durum, kamu hizmeti ve tıbbi birimler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini hedef alan düzinelerce füze fırlattığını ve başkentin gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Zelenski açıklamasında, "Rusya bir kez daha Ukrayna'ya füzelerle kitlesel olarak saldırdı. Farklı şehirler: Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Çeşitli tiplerde 40'tan fazla füze. Konutlar, altyapı ve bir çocuk hastanesi hasar gördü" dedi.