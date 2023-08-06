Rusya, Ukrayna'da Kan Nakli Merkezini Hedef Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Harkiv bölgesinde bulunan bir kan nakli merkezine saldırdığını ve bunun savaş suçu olduğunu belirtti. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Harkiv bölgesinde bulunan bir kan nakli merkezini hedef aldığını ve bunun savaş suçu olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade ederek, "Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir kan nakil merkezine güdümlü bomba attı. Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerimiz yangını söndürüyor. Sadece bu savaş suçu bile Rus saldırganlığı hakkında her şeyi anlatıyor. Yaşamaya izin veren her şeyi yok eden canavarlar. Teröristleri yenmek, yaşama değer veren herkes için bir onur meselesidir" dedi.