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Rusya'dan Kiev'e Geniş Çaplı Füze ve İha Saldırısı: En Az 13 Kişi Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Saldırı, Zelenskiy'nin büyük çaplı saldırı uyarısından saatler sonra gerçekleşti.

(ANKARA) - Rusya'nın gece boyunca Kiev'e düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Ukrayna, saldırının Zelenskiy'nin "büyük çaplı saldırı" uyarısından saatler sonra gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, saldırılarda kent genelindeki çok sayıda bina ve altyapı tesisinin hasar gördüğünü, birçok mahallede tahliyelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirterek, Rusya'nın yerleşim alanlarını hedef aldığını savundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, şu ana kadar 34 kişinin enkazdan kurtarıldığını, güneydoğu Kiev'deki yüksek katlı apartmanlar ve diğer vurulan noktalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Saldırılar sonucu kentte çok sayıda yangın çıkarken, bir ambulans istasyonu hasar gördü, kent merkezindeki bir otelde de yangın meydana geldi. Gece boyunca hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, İHA, seyir füzesi ve balistik füze patlamalarının kent genelinde hissedildiği bildirildi.

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olha Stefanişina, Kiev'de sivillerin geceyi sığınaklarda geçirmek zorunda kaldığını, çok sayıda konut ve sivil altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna'nın savunma ve enerji altyapısını hedef aldığını, operasyonun Rus enerji tesislerine yönelik son Ukrayna saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Saldırı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki açıklamasından saatler sonra gerçekleşti. Zelensky, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir bu saldırıya hazırlandığını savundu.

Bu saldırı, Rusya'nın Kiev'e iki haftayı aşkın sürenin ardından düzenlediği ilk geniş çaplı füze ve İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti. Rusya, Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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